Calciomercato Inter, Bony e Doumbia come vice-Lukaku: sono svincolati

L'Inter è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Lukaku: Bony e Doumbia sul taccuino dei nerazzurri, sono svincolati.

Con San Siro pronto ad accogliere lunedì sera contro il la nuova di Antonio Conte e Romelu Lukaku, i dirigenti nerazzurri continuano invece la ricerca del giocatore adatto per ricoprire il ruolo di vice dell'attaccante belga.

Oltre al colpo Alexis Sanchez, per il quale l'Inter sta provando a chiudere in queste ore, un possibile rinforzo nel reparto d'attacco potrebbe arrivare anche dal mercato degli svincolati. Qui, secondo 'Tuttosport', i nerazzurri starebbero valutando i profili di Wilfried Bony e Seydou Doumbia, entrambi senza squadra al momento.

Rispettivamente classe 1988 e 1987, i due ivoriani sono alla ricerca di un nuovo club dopo aver terminato le avventura allo e al . Uno scenario che permetterebbe all'Inter di assicurarsi un rinforzo a parametro zero.

Con un passato al , per Bony quella in sarebbe una prima volta, avendo trascorso la maggior parte della propria carriera in . Discorso diverso invece per Doumbia, che in ha già vestito la maglia della , anche se con scarso successo.

Colpi low cost, i due ivoriani non sono però gli unici svincolati di lusso. Alla ricerca di una squadra resta infatti anche Fernando Llorente, anche se e soprattutto paiono al momento più vicine al giocatore.