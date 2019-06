Calciomercato Inter, Aubameyang verso il Manchester United: via libera per Lukaku?

Il Manchester United piomba su Pierre-Emerick Aubameyang, che l'Arsenal valuta 60 milioni: l'operazione potrebbe sbloccare Lukaku all'Inter.

Una girandola di grandi attaccanti potrebbe coinvolgere cambiare le dinamiche della Premier League con riflesso diretto sulla . Il sta sondando il terreno per Pierre-Emerick Aubameyang, che potrebbe sbloccare l'operazione Romelu Lukaku all'.

La dirigenza dei Red Devils ha già avuto i primi contatti con l', che valuta Aubameyang circa 60 milioni di euro. L'attaccante ha già manifestato il proprio gradimento sulla nuova eventuale destinazione, mentre Lukaku sembra sempre più lonano da Old Trafford.

Il centravanti belga potrebbe non rientrare più nei progetti tecnici dello United e l'interesse dell'Inter è ormai più di una suggestione da settimane, mentre i Gunners potrebbero dover cedere il proprio bomber per esigenze economiche.

Il Manchester United si sta muovendo per trovare un nuovo attaccante di primissimo livello dopo Lukaku, che Antonio Conte vuole affiancare a Dzeko in una coppia offensiva 'pesante' per il suo 3-5-2.