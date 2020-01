Calciomercato Inter, Ashley Young in arrivo dallo United: c'è il 'sì' del giocatore

L'Inter pesca sull'esterno e va su Ashley Young: il capitano del Manchester United ha detto sì ai nerazzurri, ora si tratta con lo United.

L' trova il suo esterno sinistro. Secondo 'Sky Sport', i nerazzurri potrebbero pescare in nel mercato di gennaio: c'è già il 'sì' di Ashley Young, capitano del Manchester United.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il nazionale inglese va in scadenza di contratto con i 'Red Devils' e avrebbe dato l'ok a un anno e mezzo di contratto con ii nerazzurri.

Ora l'Inter dovrà cercare l'accordo con i 'Red Devils', che nel ruolo di terzino sinistro hanno avuto grande continuità soprattutto da Luke Shaw.

Young in stagione ha collezionato 12 presenze in Premier League e altre 6 nelle coppe. Non sembra però rientrare nei piani futuri.

Sarebbe il terzo affare in pochi mesi sull'asse United-Inter, dopo i trasferimenti di Lukaku e Sanchez in estate. Conte attende il suo esterno sinistro.