Calciomercato, giocatori in scadenza 2019: possibili svincolati

Il 30 giugno 2019 scadranno i contratti di grandi campioni in Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Saranno svincolati?

Chiuso il calciomercato estivo 2018, passato il 30 giugno e il relativo arrivo di tanti svincolati da acqusitare a costo zero. Quali sono i giocatori che andranno in scadenza nell'estate 2019? Grandi campioni e ottimi giocatori potrebbero liberarsi se non dovesse arrivare il rinnovo contrattuale entro il prossimo anno.

SERIE A, CONTRATTI IN SCADENZA 2019

GIOCATORE SQUADRA Barzagli Juventus De Rossi Roma Miranda Inter Caceres Lazio Lukaku Lazio Abate Milan Bertolacci Milan Montolivo Milan Zapata Milan Barreto Leganes Quagliarella Sampdoria Andreolli Cagliari Padoin Cagliari Sau Cagliari Srna Cagliari Acquah Empoli Silvestre Empoli

PREMIER LEAGUE, CONTRATTI IN SCADENZA 2019

GIOCATORE SQUADRA Martial Manchester United Mata Manchester United Darmian Manchester United Smalling Manchester United Shaw Manchester United Herrera Manchester United Fabregas Chelsea David Luiz Chelsea Giroud Chelsea Cahill Chelsea Aldeweireld Tottenham Vertonghen Tottenham Ramsey Arsenal Welbeck Arsenal Sturridge Liverpool Mangala Manchester City Kompany Manchester City

LIGA-BUNDESLIGA-LIGUE 1, CONTRATTI IN SCADENZA 2019