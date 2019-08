Calciomercato Genoa, Schone il grande colpo: arriva dall'Ajax

Il Genoa ha trovato l'accordo con l'Ajax per l'acquisto di Lasse Schone: il centrocampista firmerà un contratto di due anni.

Colpo da Champions per il , che per il centrocampo si assicura le prestazioni di Lasse Schone dall' .

Il nazionale danese si trasferirà in rossoblù a titolo definitivo e firmerà un contratto di 2 anni con opzioni per il terzo, come riportato da 'Sky Sport'.

La trattativa non è stata semplice, ma alla fine il Genoa è riuscito a convincere l'Ajax e a strappare un accordo con il giocatore.

Schone è stato uno dei protagonisti dell'ultima grande stagione dell'Ajax, con 7 goal e 8 assist in tutte le competizioni, compresa la fantastica punizione al Bernabeu contro il .