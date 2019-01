Calciomercato Genoa, Jandrei è rossoblù: c'è il comunicato ufficiale

La Chapecoense ha ufficializzato il trasferimento al Genoa di Jandrei. Il portiere brasiliano è arrivato in città e lunedì si aggregherà al gruppo.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Jandrei è un nuovo giocatore del Genoa.

A confermare il buon esito della trattativa, è stata la Chapecoense attraverso un comunicato apparso sul suo profilo ufficiale Twitter.

“Comunichiamo ai nostri tifosi che la trattativa riguardante il portiere Jandrei si è conclusa. La sua cessione è andata a buon fine e a partire da questa stagione indosserà la maglia del Genoa”.

“Comunicamos ao nosso torcedor que as negociações envolvendo o goleiro Jandrei foram concluídas. Após intensas conversas, a venda do atleta foi acertada e ele irá vestir a camisa do Genoa a partir desta temporada. — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 6 gennaio 2019

Il portiere brasiliano, che già nel mese di dicembre ha sostenuto le visite mediche per il club ligure, è arrivato nella giornata di domenica in Italia e a breve si unirà ai suoi nuovi compagni con i quali, dopo l’allenamento in programma lunedì a Pegli, partirà per il ritiro invernale in Spagna.

Jandrei, al suo arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova tappa della sua carriera.

“Sono davvero molto felice di essere qui, sono pronto per iniziare questa nuova avventura”.

Cresciuto nell’Internacional, il portiere brasiliano, dopo le esperienza al Novo Hamburgo ed all’Atletico Tubarao, si è consacrato definitivamente alla Chapecoense, squadra con la quale ha esordito nella massima serie del suo Paese e nella quale si è imposto come uno dei migliori estremi difensori del torneo.

Al Genoa, dovrebbe prendere il posto in rosa di Marchetti che è sul mercato e non è stato nemmeno convocato per il ritiro di San Pedro del Pinatar.