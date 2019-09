Calciomercato Genoa, Ankersen colpo per la difesa: è ufficiale

Il giocatore della Nazionale danese approda alla corte di Andreazzoli: acquistato anche Goldaniga, in prestito dal Sassuolo.

Romulo al nelle ultime ore di calciomercato ed immediato sostituto per il di Andreazzoli. Acquisto d'esperienza per i rossoblù, che si sono assicurati ufficialmente Peter Ankersen, terzino destro danese acqusitato a titolo definitivo.

Acquisto importante per il Genoa, vista l'esperienza maturata da Ankersen tra Nazionale danese e sfide con il Copenaghen in Champions ed . Inizialmente dovrebbe essere l'alternativa a Ghiglione, ma l'idea del giocatore è quella di divenire presto titolare.

Ankersen ha dimostrato di saper essere un'ottimo esterno, capace sia di trovare la via del goal, sia quella dell'assist. Un giocatore che potrebbe regalare molte soddisfazioni ai tifosi del Genoa in virtù degli anni passati a maturare calcisticamente in terra danese.

Al Genoa anche Edoardo Goldaniga, acquistato in questo caso a titolo temporaneo: un altro rinforzo in difesa per Andreazzoli.

Una campagna acquisti decisamente importante per il Genoa, che ha portato in Liguria elementi come Pinamonti, Schone, Barreca. Risultato, per ora, soddisfacente: quattro punti in classifica nei primi due turni, compreso il prezioso pari esterno in casa della .