Il Fulham vuole Nzola: offerti 12 milioni di euro allo Spezia

Autore di 9 reti in 13 presenze, Mbala Nzola ha attirato l'interesse concreto del Fulham. E un'altra pretendente è pronta a spendere 15 milioni.

Qualcuno aveva storto il naso sulla prospettiva di poggiare il peso dell'attacco sulle sue spalle. E invece Mbala Nzola non solo ha dimostrato di poter stare serenamente in , ma è diventato l'uomo copertina dello . Tanto da attirarsi le attenzioni di più di un estimatore sul mercato.

Uno di questi è il , formazione di Premier League che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', ha fatto pervenire un'offertona allo Spezia per provare a portare Nzola in : una proposta da 12 milioni di euro già arrivata sul tavolo dei dirigenti liguri.

E non è finita qui perché, sempre secondo il quotidiano, c'è anche un altro pretendente non ancora specificato per Nzola. Ed è disposto a spendere non 12, ma 15 milioni per strappare l'attaccante francese di origini angolane allo Spezia.

Una corte giustificata da quanto Nzola ha mostrato nella prima parte della stagione, quella del suo esordio in Serie A a 24 anni. 13 presenze in campionato, 9 reti. Soprattutto grazie a lui la matricola Spezia di Vincenzo Italiano si è tenuta lontana dalla zona retrocessione. Ma il mercato potrebbe stravolgere ogni piano.

Nzola, peraltro, non è nemmeno in panchina per l'anticipo tra la e lo Spezia. C'entra il mercato, sussurra qualcuno. Anche se, bene ricordarlo, l'ex Trapani sta ancora recuperando dall'infortunio a una caviglia che lo ha tenuto ai box nelle ultime giornate.