Calciomercato Fiorentina, Muriel è viola: arriva l'ufficialità

La Fiorentina ha comunicato l'accordo per il ritorno in Serie A di Muriel: il colombiano arriva in prestito con diritto di riscatto.

Pronti via, il 2019 inizia col botto. La Fiorentina ha infatti ufficializzato l'arrivo di Luis Muriel. Il colombiano, accostato anche al Milan negli ultimi giorni,, torna invece in Italia per vestire la maglia viola. Affare fatto in brevissimo tempo, ora Pioli ha il suo rinforzo per il girone di ritorno.

Muriel sarà in Italia nella giornata di domani per svolgere le visite mediche, arriva alla Fiorentina con la formula del prestito. Senza obbligo di riscatto.

"La Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla Futbol Club. La formula dell’accordo è a titolo temporaneo con diritto di riscatto"

Classe 1991, Muriel è arrivato in Italia giovanissimo, mettendosi in luce con le maglie di Lecce, Udinese e sopratutto Sampdoria. Paragonato spesso a Ronaldo durante i suoi primi anni di professionismo, ha totalizzato 43 reti in 165 presenze di Serie A.

Attaccante duttile, capace di giocare sia come prima, sia come seconda punta o esterno, Muriel aveva lasciato la Sampdoria nell'estate 2017, siglando sette reti nella stagione d'esordio in Spagna. Nella parte iniziale di questo 2018/2019 invece appena una rete in poche presenze e addio scritto.

Con Pjaca ancora oggetto misterioso e Simeone decisamente discontinuo in questa stagione, Muriel fornisce a Pioli diverse nuove possibilità offensive, su tutte quelle di schierare il colombiano come prima punta, affiancato a Chiesa e Mirallas.

Grazie alla Fiorentina, e ad un un ruolo presumibilmente da titolare, Muriel conta di riprendersi anche un ruolo da primo piano con la maglia della Colombia, dopo essere rimasto un po' in disparte nelle ultime gare. I tifosi della viola, nonchè tutti i fanta-allenatori, lo aspettano al varco.