Calciomercato Fiorentina, Ben Arfa non tramonta: è svincolato

Hatem Ben Arfa torna di moda in casa Fiorentina, soprattutto visto lo status di svincolato. In estate il primo abboccamento, poi fallito.

La sta pensando al colpo a sorpresa: la dirigenza è sempre stregata da Hatem Ben Arfa, come già successo in estate, e la pista non è tramontata. Il giocatore è attualmente svincolato e, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', potrebbe firmare anche da un momento all'altro.

Il calciatore francese ha 32 anni, quindi ancora non troppo avanti con gli anni. Nella scorsa stagione di , con la maglia del , ha totalizzato 41 presenze in tutte le competizioni, con 9 goal e 6 assist all'attivo.

La Fiorentina già in estate ha cercato di fare l’accoppiata francese con Ribery, ma la differenza tra richiesta e offerta di ingaggio non è stata colmata. I tempi adesso potrebbero essere maturi.

Il giocatore d'altronde non ha trovato un'alternativa e, vedendo questo Frank Ribery, potrebbe anche abbassare le sue richieste pur di giocare con il connazionale. Ben Arfa potrebbe essere il prossimo colpo di Commisso.