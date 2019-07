Calciomercato, De Rossi ha scelto il Boca Juniors: rimarrà almeno fino a gennaio

Daniele De Rossi giocherà nel Boca Juniors: accettata la corte di Nicolas Burdisso, a gennaio potrà interrompere il contratto.

Alla fine le riserve sono state sciolte: Daniele De Rossi continuerà a giocare ma non lo farà in , bensì in tra le file del Boca Juniors che è riuscito a convincerlo dopo un lungo corteggiamento durato settimane.

Decisivo il lavoro certosino svolto dall'ex compagno di squadra alla Nicolas Burdisso, attuale direttore sportivo degli 'Xeneizes': trasferimento in dirittura d'arrivo nonostante le mille difficoltà esplicitate in tempi recenti dallo stesso presidente Daniel Angelici.

Secondo 'Il Messaggero', De Rossi rimarrà sicuramente in Sudamerica almeno fino a gennaio (ingaggio di circa 500mila euro) per poi scegliere cosa fare: restare fino al termine del campionato (1 marzo), volare in o entrare nello staff tecnico del ct Roberto Mancini.

'Sky Sport' riporta della possibilità di interrompere il contratto tra cinque o sei mesi se l'ex capitano romanista decidesse di iscriversi al corso d'allenatore a Coverciano per intraprendere la carriera d'allenatore.

Da escludere l'ipotesi di un ritorno in Italia come giocatore, considerato che se avesse voluto ci sarebbe stata l'opportunità già da ora (l'offerta della era allettante). Nelle prossime ore la partenza per l'Argentina e l'avvio di una nuova entusiasmante avventura.