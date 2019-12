Calciomercato, colpo del Borussia Dortmund: ufficiale l'arrivo di Haaland

Il Borussia Dortmund chiude il 2019 piazzando uno straordinario colpo di mercato: è ufficiale la firma di Haaland.

Il chiude il suo 2019 piazzando un colpo sensazionale: il club tedesco infatti è riuscito a superare una nutritissima concorrenza e ad aggiudicarsi Erling Braut Haaland .

A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso Borussia attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito.

“Il Borussia Dortmund ha ingaggiato l’attaccante Erling Braut Haaland. Quello che è probabilmente il centravanti più talentuoso del panorama calcistico europeo, si sta trasferendo dal al club otto volte campione di ed ha firmato nel corso della giornata un contratto con scadenza 30 giugno 2024. L'articolo prosegue qui sotto Il Borussia Dortmund, in precedenza aveva soddisfatto tutte le condizioni contrattuali necessarie per chiudere con il suo precedente club il trasferimento in tempo utile”.

Il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke , attraverso il sito dei ‘Gialloneri della Ruhr’ non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Nonostante le numerose offerte fattegli pervenire dai migliori club in assoluto d’Europa, Erling Haaland ha scelto il Borussia e quanto gli abbiamo prospettato. La nostra tenacia ha dato i suoi frutti”.

Il talentuoso centravanti norvegese ha svelato cosa l’ha spinto ad accettare il Borussia Dortmund .

“Ho avuto intense discussioni con i dirigenti del club e la direzione sportiva, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l’allenatore Lucien Favre. Fin dall’inizio ho avuto la sensazione di volermi assolutamente legare a questo club. A Dortmund giocherò in un’atmosfera incredibile di fronte ad 80mila spettatori. Sto già fremendo per questo”.

Haaland , 19 anni, nel corso di questa stagione ha segnato 16 goal in 14 partite nel campionato austriaco, ai quali vanno aggiunti altri 4 in 2 gare di Coppa d’ e 8 in sei sfide di , il tutto per un totale di 28 reti in appena 22 gare.

Accostato con insistenza nelle ultime settimane alla , il baby fenomeno norvegese era parso realmente ad un passo dall’approdo in bianconero, ma il Borussia Dortmund è evidentemente riuscito a sbaragliare la concorrenza.