Calciomercato Cagliari, Birsa è rossoblù: c'è l'annuncio ufficiale

Il Cagliari piazza il suo colpo di gennaio assicurandosi Valter Birsa. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Chievo.

Si attendeva solo l’annuncio ufficiale, adesso c’è anche quello: Valter Birsa lascia il Chievo dopo cinque stagioni ed è un nuovo giocatore del Cagliari.

Il centrocampista sloveno, dopo essere essersi sottoposto alle visite mediche di rito a Villa Stuart a Roma e aver raggiunto successivamente il capoluogo sardo nella giornata di martedì, ha apposto la firma sul contratto che lo legherà al club rossoblù.

Ad ufficializzare la definitiva fumata bianca è stato proprio il Cagliari attraverso una nota ufficiale.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021".

Per Birsa, classe 1986, si tratta della quinta tappa della sua avventura in Italia visto che in passato, oltre ovviamente a quella del Chievo, ha indossato anche le maglie di Genoa, Torino e Milan.

A Cagliari ritroverà Rolando Maran, tecnico con il quale ha già lavorato a Verona e che l’ha fortemente voluto in Sardegna.