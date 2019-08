Calciomercato Brescia, Guarin e Rami possono raggiungere Balotelli

Il Brescia non si ferma a Balotelli e va a caccia di altre due vecchie conoscenze della A: Fredy Guarin e Adil Rami, entrambi svincolati.

Mario Balotelli è realtà. Presentazione in grande stile, entusiasmo alle stelle, promesse di goal e spettacolo. Ma il non si ferma qui e, dopo Supermario, vuole ora puntare su altre due vecchie conoscenze della : Fredy Guarin e Adil Rami.

Il primo, un passato all' e un quasi trasferimento alla nell'affare Vucinic, è svincolato: ha concluso la propria esperienza con lo Shanghai Shenhua e ora è su piazza, pronto ad accettare una nuova destinazione. Che potrebbe essere rappresentata proprio dal Brescia, dopo che nelle scorse settimane il colombiano era stato accostato a e .

L'idea Guarin, come sottolinea la 'Gazzetta dello Sport', è nata dopo il no di Luca Valzania al passaggio al Brescia. L'affare con l'Atalanta per il centrocampista romagnolo, reduce dal prestito al , era stato concluso, ma il rifiuto del giocatore ha fatto saltare tutto.

L'altro nome di lusso per il Brescia, secondo 'Tuttosport', è quello di Adil Rami. Altra vecchia conoscenza del calcio italiano e in particolare del , la cui maglia ha indossato prima di trasferirsi al e poi al .

Pure Rami è attualmente svincolato, dopo aver chiuso in maniera turbolenta (aveva partecipato a uno show televisivo da infortunato) la sua esperienza al Marsiglia. Curiosità: ha già giocato assieme a Balotelli proprio al Milan, nella seconda parte della stagione 2014/15.