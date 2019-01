Calciomercato Bayern, Salihamidzic: “Vogliamo Hudson-Odoi”

Il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic ammette l’interesse per Hudson-Odoi ma anche quello per Hernandez: “Vediamo cosa si piò fare”.

In attesa di vedere come come si evolverà la seconda parte della stagione, il Bayern Monaco sembra già fortemente proiettato sulla prossima. Il club bavarese, dopo aver chiuso la trattativa che poterà Pavard in Baviera a giugno, è pronto a muoversi ancora al fine di garantirsi quei rinforzi che possano garantire nuova qualità e linfa alla rosa.

Hasan Salihamidzic, parlando dal ritiro invernale del Bayern a Doha, ha confermato l’interesse per il gioiello del Chelsea, Hudson-Odoi, talento per il quale è arrivato ad offrire qualcosa come 40 milioni di euro.

“E’ un giocatore interessante e vogliamo realmente prenderlo. Ha qualità che si adattano bene al nostro gioco, ha dribbling, è veloce, sa muoversi per il goal”.

Nel mirino del direttore sportivo del Bayern c’è anche Lucas Hernandez, uno dei pezzi pregiati dell’Atletico Madrid.

“Altro giocatore interessante, vedremo cosa sarà possibile fare”. L'articolo prosegue qui sotto

Tra le stelle che sembrano invece destinate a lasciare Monaco di Baviera c’è Ribery.