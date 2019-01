Calciomercato Bayern Monaco, Rafinha verso il Flamengo a fine stagione

Rafinha sempre più vicino all'addio al Bayern Monaco: il brasiliano potrebbe approdare al Flamengo a fine anno, quando scadrà il suo contratto.

Mercato caldissimo per il Flamengo, che dopo gli arrivi di Gabigol e Arrascaeta potrebbe piazzare un nuovo colpo per giugno: dal Bayern Monaco sembra sempre più vicino l'arrivo di Rafinha, pronto a tornare in patria per una nuova sfida.

Il laterale del Bayern Monaco ha un contratto fino al 30 giugno 2019 e può già accordarsi con altri club per un trasferimento a parametro zero. Il Flamengo sta fiutando il colpo e sembra aver già strappato il consenso del classe '85.

Dopo ben 255 presenze con il club bavarese Rafinha è pronto al rientro in patria: lo stesso giocatore avrebbe fatto sapere che il Flamengo sarebbe la sua priorità nel caso si concretizzasse l'ipotesi Brasile.