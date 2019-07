Calciomercato Bari, Antenucci il grande colpo: ufficiale l’arrivo dalla SPAL

Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari e ripartirà quindi dalla Serie C. Ad annunciarlo è stata la SPAL con un comunicato.

La notizia di un possibile trasferimento era trapelata già diversi giorni fa, adesso però c’è anche l’ufficialità: Mirco Antenucci lascia la per trasferirsi al Bari.

A confermarlo è stato il club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Ufficiale il trasferimento di Mirco #Antenucci al Bari

“S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Società Sportiva Calcio Bari S.p.A. le prestazioni sportive del calciatore Mirco Antenucci. Ad Antenucci, un sentito ringraziamento da parte del club biancazzurro per la grande professionalità dimostrata e per lo straordinario contributo offerto nelle tre stagioni trascorse a Ferrara (con 109 presenze e 34 gol), caratterizzate dalla storica promozione in serie A nel campionato 2016/2017 e dalle due salvezze consecutive nelle successive stagioni. L'articolo prosegue qui sotto Grazie di tutto, Mirco!”.

Punto fermo della SPAL che nel 2017 ha guadagnato la promozione in (18 goal in 37 partite), nelle ultime due stagioni l’attaccante molisano ha collezionato 68 presenze nella massima serie condite da 16 reti.

Nella prossima annata quindi, vestirà la maglia del Bari che, appena tornato in Serie C dopo un’annata in D dovuta al fallimento, si presenterà ai blocchi di partenza con grandissime ambizioni anche grazie ad un colpo di così grande spessore.