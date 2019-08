Calciomercato Atalanta, Sturridge idea a costo zero per l'attacco

Non solo il Bologna, nella lista delle pretendenti per il trentenne inglese c'è anche l'Atalanta di Gasperini.

Dopo la soddisfazione della vinta con il , Daniel Sturridge si è ritrovato senza squadra. Svincolato dallo scorso trenta giugno, l'attaccante inglese cerca una nuova squadra e un buon progetto da cui ripartire a trent'anni.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sturridge ha sempre giocato in Premier League durante la su carriera, ma per lui può essere arrivata l'ora di un'avventura all'estero. Anche perchè, secondo il The Times, sono diversi i campionati che hanno messo gli occhi su di lui. Tra questi anche la .

Se l'interesse del è cosa nota da diverso tempo, la novità è rappresentata dall'. La Dea ha acquistato Muriel nel calciomercato estivo, ma dopo Skrtel starebbe pensando ad un altro ex Liverpool come rinforzo d'esperienza in vista della Champions League.

Per il classe 1989 è comunque bagarre, visto che secondo il quotidiano inglese sono ben tredici le squadre disposte a portarlo tra le proprie fila, anche considerando il costo zero dell'operazione. Escludendo la stagione 2013/2014, Sturridge non ha mai superato i venti goal, ma non è mai stato titolare indiscusso causa turnover e problemi fisici.

Su Sturridge, oltre a Bologna e Atalanta, ci sono anche Betis, e Valladolid dalla , e Philadelphia dagli , nonchp , e . In più, interesse anche dal . Insomma, una lista notevole.

In questi giorni Sturridge e il suo entourage stanno ascoltando le varie proposte, consapevoli di poter scegliere senza fretta. A costo zero può essere una buona opportunità per tante, comrese Bologna e Atalanta.