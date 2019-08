Calciomercato Atalanta, Sabaly rinforzo per la fascia di Gasperini

Dopo essere stato ad un passo dal Napoli nel 2018, ora Sabaly può sbarcare in Serie A per vestire la maglia nerazzurra.

Per i tifosi del è stato uno dei nomi tormentone dell'estate 2018. Youssouf Sabaly ora torna di moda per un possibile arrivo in , ma non in azzurro. C'è infatti l' di Gasperini sul terzino senegalese attualmente in forza al .

Causa problemi al ginocchio, Sabaly non superò le visite mediche con il Napoli, ragion per cui gli azzurri decisero di puntare su altri elementi. Ora c'è lui nella lista di Gasperini, deciso a portare in nerazzurro un altro esterno prima della dine del calciomercato estivo.

Valutato nove milioni, il classe '93 è in cima ai desideri dell'Atalanta, anche visto e considerando che un altro esterno come Reca saluterà in prestito nelle prossime settimane. In più l'infortunio di Castagne, seppur per due gare, costringe la Dea ad acquistare almeno un nuovo elemento.

Principalmente terzino sinistro, ma utilizzabile anche sulla destra, non ha un grande feeling con il goal, ma sotto Gasperini potrebbe diventare un ottimo elemento da quel punto di vista: prossima settimana decisiva, Sabaly può sbarcare a Bergamo per vestire la maglia dell'Atalanta.