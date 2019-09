Calciomercato Atalanta, Monchi conferma: "Visite mediche per Kjaer"

Salutato Martin Skrtel, la cui esperienza in nerazzurro è durata meno di un mese, l’ ha già trovato il sostituto del centrale slovacco e per le prossime ore è attesa la fumata bianca che decreterà il suo approdo alla corte di Gian Piero Gasperini: Simon Kjaer.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

A confermare come l’operazione sia da considerarsi in dirittura d’arrivo, è stato il direttore sportivo del , Monchi, che parlando a margine della presentazione di Javier Hernadez, ha fatto il punto della situazione.

“E’ vero, Kjaer è in per superare le visite mediche, ma non possiamo ancora dire che sia fatta. Anche qualora questa operazione in uscita dovesse essere confermata, non faremo più operazioni in entrata”.