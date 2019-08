Calciomercato Atalanta, Karamoh proposto dal Parma: no nerazzurro

Nelle ultime ore il Parma ha offerto Yann Karamoh, appena preso dall'Inter, all'Atalanta. Il club orobico non ha però accettato il francese.

5 minuti più recupero nel debutto contro la . Un po' a sorpresa, avrebbero potuto essere gli unici di Yann Karamoh con la maglia del , che nelle ultime ore lo ha proposto a un altro club di : l' .

A rivelarlo è la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui i due club hanno parlato proprio della possibilità di organizzare in extremis un'operazione Karamoh. L'Atalanta, però, non ha dato proseguimento alla trattativa, chiudendola con un secco no.

Il cartellino di Karamoh è ancora formalmente dell'Inter, ma ben presto diventerà completamente del Parma: i due club si sono infatti accordati per trasferire il francese in Emilia con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Karamoh non sembra però godere della massima fiducia da parte di D'Aversa, e da qui le voci di un possibile addio immediato al Parma. Dopo Kulusevski e Cornelius, però, non ci sarà un terzo affare sull'asse gialloblù-nerazzurro.