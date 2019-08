Calciomercato Arsenal, Koscielny va al Bordeaux: è ufficiale

Koscielny è un nuovo calciatore del Bordeaux: dice addio all'Arsenal dopo nove anni, affare da 5 milioni di euro.

Nove anni dopo il suo addio al Lorient, Laurent Koscielny fa ritorno in . Il giocatore in questo momento si trova infatti in dove ha svolto le visite mediche con il che ha ufficializzato l'acquisto dall' .

Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!



Le CM : 👍



Bienvenue Laurent 😁 pic.twitter.com/3op22QAzu1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019

Un colpo da 5 milioni di euro per il club allenato da Paulo Sousa, entusiasta di accogliere in rosa un giocatore dalla grande esperienza come il centrale francese, legato in precedenza ai 'Gunners' da un contratto in scadenza nel 2020.

Per Koscielny - come detto - si tratta di un ritorno in patria, dove diede inizio alla sua carriera. Vestite le maglie di Limoges, , Tours e Lorient, il difensore lasciò la Francia nell'estate del 2010 per passare all'Arsenal.

A Londra in poco meno di dieci anni ha conquistato tre e altrettante Community Shield, diventando anche il capitano della squadra sotto la guida di Arsene Wenger.