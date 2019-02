Calciomercato, Angelo riparte dal Montescaglioso: giocherà in Eccellenza

Con oltre 250 presenze tra Serie A e B, l'ex Lecce e Siena Angelo ha firmato per il Montescaglioso: giocherà nel campionato di Eccellenza lucano.

Nuova avventura in Italia per Angelo Mariano De Almeida. Il terzino brasiliano ha firmato un contratto con il Montescaglioso Calcio, società di un piccolo paese della Basilicata che milita nel Campionato di Eccellenza lucano.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Con 269 presenze tra Serie A e Serie B, il classe 1981 ha così deciso di continuare la carriera da calciatore a 37 anni, dopo essersi svincolato dal Gravina (club di Serie D) lo scorso dicembre.

In carriera Angelo ha vestito, tra le altre, le prestigiose maglie di Lecce, Parma e Siena, riuscendo a superare le 100 presenze in Serie A e a segnare anche una rete contro il Pescara nel 2013 con la maglia senese addosso.

Oltre alle apparizioni nella massima serie italiana, ha accumulato anche 168 presenze con 7 goal e 10 assist in Serie B e 76 partite, 3 reti e 10 assist in Serie C.

Dai grandi palcoscenici della Serie A, all'Eccellenza lucana. Angelo ora è pronto a rimettersi in gioco ripartendo da un paesino con meno di 10.000 abitanti.