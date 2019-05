Calciomercato Ajax, Hagi jr. in arrivo: alla Fiorentina il 30% della cessione

Il figlio d'arte si avvicina all'Ajax, con la Fiorentina spettatrice interessata: ai viola andrà infatti il 30% dell'incasso che riceverà il Viitorul.

Non ha trovato spazio in , mettendosi però in mostra in Romania. Ora per Ianis Hagi può arrivare la grande opportunità, in un altro campionato. Lo attende l' , appena rinata anche in Europa grazie ad una nuova fucina di incredibili talenti. Ai quali si sta per aggiungere anche il figlio d'arte.

Il ventenne, nato a Istanbul quando il leggendario padre Gheorghe militava nel , è reduce da una grandiosa stagione in terra rumena, dove ha raggiunto quota quattordici goal e otto assist nelle varie competizioni. Prestazioni che non hanno lasciato indifferente l'Ajax, desiderosa di sostituire il probabile partente Van de Beek.

Intervistato da Telekom Sport, Hagi senior non ha lasciato dubbi:

"Deve andare in una squadra in cui gioca al 100% e così sarà. Siamo vicini a definire il trasferimento. Per lui sarebbe straordinario giocare nell’Ajax, Ianis è lo Xavi rumeno".

L'intenzione di Ajax è quella di chiudere al più presto l'ingaggio di Hagi, così da evitare prezzi esagerati dopo l'Europeo Under 21. Il giovane trequartista, che pul essere utilizzato anche come ala destra o mancina, prenderà infatti parte al torneo di categoria tra Italia e San Marino, con la maglia della Romania.

Ceduto nel 2018 al Viitorul Constanta, squadra in cui milita attualmente, Hagi ha giocato appena due gare in con la maglia della , ritrovandosi in patria. I viola comunque rimangono spettatori interessati alla sua cessione, visto che alla società toscana spetta una percentuale del 30% sulla futura rivendita.

Oltre all'Ajax hanno messo nel mirino Hagi anche e sopratutto , con Monchi in prima fila per arrivare al classe 1998 senza dover spendere cifre esorbitanti. Che potrebbero realmente divenire tali in caso di buon Europeo Under 21.

Nei prossimi giorni ci sarà l'accelerata definitiva dell'Ajax: un figlio d'arte come Hagi, con potenzialità infinite, pronto ad unirsi agli altri ragazzi terribili di Ten Hag.