Calcio e finanza - Mondiali 2022 tramessi da Amazon e Rai: 28 gare in chiaro

Il Mondiale qatariota sarà trasmesso dal colosso di Bezos e dalla tv di stato: superata Mediaset nella corsa al torneo 2022.

Un carico di tornei internazionali tra il 2021 e il 2022. Tra pochi mesi andranno in scena Europei e Copa America, così come le gare delle Olimpiadi e del torneo continentale Under 21. Sarà però alla fine dell'anno prossimo il grande evento, ovvero lo storico invernale in Qatar.

Il torneo 2022 che andrà a scena a Doha e dintorni dovrebbe essere trasmesso secondo quanto evidenzia Calcio e Finanza, da Rai e Amazon. La tv di stato italiana e il colosso di Jeff Bezos pronti a dare vita all'unione a chiaro e a pagamento per il prossimo Mondiale.

Dopo la Champions League per Amazon anche i Mondiali dunque, con il pacchetto di 36 partite più semifinali e mondiali. La Rai invece ha acquisito il pacchetto B1 per 28 partite in chiaro, comprese semifinali e finali, con il ditto di prima scelta che presumibilmente dovrebbe riguardare l'Italia.

Se la Nazionale di Mancini dovesse approdare in Qatar confermando il grande avvio nelle qualificazioni, con tre vittorie su tre, probabilmente le gare in chiaro andranno sulla Rai. 160 i milioni del duo Rai-Amazon, che ha superato la concorrente Mediaset nella corsa ai diritti.

Proprio Mediaset aveva trasmesso il Mondiale 2018 disputato in terra russa, per una cifra decisamente inferiore, praticamente la metà, rispetto a quella messa sul piatto da Rai e Amazon per la prima competizione internazionale che dopo infinite polemiche verrà disputata in inverno.

Con il duo Amazon-Rai per il prossimo Mondiale, continua così ad evolversi la questione dei diritti tv in Italia, per un'offerta sempre più variegata e diversificata, come del resto già accade per i servizi streaming di film e serie tv da diversi anni.