Cagliari-SPAL dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Cagliari sfida la SPAL nell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Maran punta a consolidare la propria classifica e sfida in casa la di Leonardo Semplici, a caccia di punti salvezza, nell'8ª giornata del campionato di . I sardi sono settimi assieme alla con 11 punti, visto che la è salita a 12 grazie al pari con l' nell'anticipo, e hanno fatto un cammino con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Cagliari-SPAL in diretta streaming su DAZN

Gli emiliani si trovano invece a 6 punti in penultima posizione assieme a , e , e hanno collezionato finora 2 vittorie e 5 sconfitte. Nei 5 precedenti finora disputati in Serie A in casa dei rossoblù, il bilancio è nettamente favorevole a questi ultimi con 4 successi e un pareggio.

Gli isolani sono imbattuti nelle ultime 5 gare di Serie A (3 vittorie e 2 pareggi), mentre i ferraresi sono reduci dalla vittoria nel derby emiliano con il , che ha interrotto una striscia negativa di 3 sconfitte consecutive. Proprio contro la SPAL, il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha segnato il suo ultimo goal in Serie A nell'aprile 2018 con la maglia della .

Il brasiliano João Pedro è il miglior marcatore dei rossoblù con 3 reti, Andrea Petagna è il giocatore più prolifico dei biancazzurri con 3 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-SPAL: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CAGLIARI-SPAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cagliari-SPAL

Cagliari-SPAL Data: 20 ottobre 2019

20 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CAGLIARI-SPAL

Cagliari-SPAL si disputerà il pomeriggio di domenica 20 ottobre alle ore 15.00 alla Sardegna Arena di Cagliari. La gara sarà diretta dal signor Daniele Chiffi di e sarà l'11ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Cagliari-SPAL. Gli utenti della piattaforma potranno vedere la gara anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Cagliari-SPAL sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

I clienti DAZN potranno anche seguire il match Cagliari-SPAL in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara nel palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Maran, visti i problemi fisici di Cacciatore e Mattiello, schiererà sulla fascia destra difensiva uno tra Faragò e Pinna, con Luca Pellegrini a sinistra (anche Lykogiannis è infortunato) e coppia centrale composta dal recuperato Pisacane e da Ceppitelli. Dubbi fra centrocampo e trequarti legati al ballottaggio fra Cigarini e Castro: se la spuntasse il regista, Nainggolan agirebbe da trequartista, se invece l'allenatore rossoblù decidesse di puntare dal 1' sull'argentino, sarebbe il belga a scalare in posizione da playmaker. In attacco João Pedro è recuperato e affiancherà regolarmente il 'Cholito' Simeone.

Semplici è orientato alla conferma di Tomovic e Igor nel terzetto difensivo accanto al recuperato Vicari. A centrocampo sulla destra al posto dello squalificato Strefezza agirà Jacopo Sala, mentre a sinistra ci sarà Reca, con Valdifiori in regia e Missiroli e Kurtic mezzali. In attacco sarà ancora assente per infortunio Di Francesco e con ogni probabilità toccherà nuovamente a Floccari affiancare il bomber Petagna.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari