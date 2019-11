Il Cagliari vola, Maran svela: "Ho mostrato il City, dobbiamo vedere cosa fanno le grandi"

Cagliari al quarto posto, il tecnico rossoblù non vuole accontentarsi: "Dobbiamo essere tormentati dalla voglia di migliorare".

Quarto posto in classifica e -19 dalla salvezza. Il primo passo del sarà quello, poi si vedrà. Cerca di tenere i piedi per terra la società rossoblù, con Rolando Maran in primis. Il tecnico del team sardo è consapevole dell'entusiasmo, ma non vuole accontentarsi. E per questo la frase d'ordine è solo una: non è stato fatto ancora niente.

Nulla di più vero, considerando che il campionato non è arrivato nemmeno ad un terzo del suo percorso completo. Di fatto però il Cagliari è sopra il , a -1 dalla terza, ad una distanza fantascientifica dal terzultimo posto. Obiettivo migliorare, per trasformare i sogni in solide realtà.

Maran non può che fare i complimenti al suo Cagliari al termine del match, spiegando ai microfoni di DAZN in che modo ha preparato i rossoblù alla difficile trasferta di Bergamo:

"Ho fatto vedere ai ragazzi anche la partita dell’ col City, dobbiamo avvicinarci alla mentalità di quel tipo di partite, a giocarcela così. Vedere cosa fanno le grandi squadre".

Nonostante la posizione in classifica, per Maran l'Europa è un concetto ancora troppo lontano. Comunque raggiungibile:

"Dobbiamo essere tormentati dalla voglia di migliorare, dobbiamo tenere questa voglia di stupire. Se ci accontentiamo non cresciamo più".

L'Europa dunque interessa? Non potrebbe essere altrimenti, ma Maran predica calma:

"Ci deve interessare relativamente, siamo animati da questo bel momento. Ma non dobbiamo pensare alla classifica ed all’Europa".

Ora il Cagliari ha il destino nelle proprie mani, visto che nei prossimi tre turni sfiderà (senza Ribery) e alla Sardegna Arena, nonchè il in trasferta. Il vero scontro diretto sarà contro la viola, almeno per quanto recita la classifica, ma ogni sfida sarà fondamentale. Prima la salvezza, poi chissà.