Cagliari-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Cagliari ospita la Juventus per la 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CAGLIARI-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 luglio 2020

29 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La Juventus, fresca di nono Scudetto consecutivo, affronta un Cagliari da tempo senza assilli di classifica. Sardi ampiamente salvi e lontanissimi dalla zona Europa, che in un finale senza ambizioni se la vedranno coi campioni d' .

che, contro il Cagliari, avrà l'opportunità di rodare i meccanismi e avviarsi all'impegno di contro il in programma il 7 agosto a .

In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

Altre squadre

ORARIO CAGLIARI-JUVENTUS

Cagliari-Juventus si disputerà mercoledì 29 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 21.45.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta tv la sfida Cagliari-Juventus. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per gli utenti che avessero aderito all'offerta Sky-DAZN Cagliari-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La gara Cagliari-Juventus sarà inoltre visibile anche in diretta su DAZN pure su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsensto, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo qualche minuto dalla fine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Goal offrirà ai suoi lettori anche la possibilità di seguire Cagliari-Juventus in diretta testuale. Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale, per non perdervi goal, eventi e azioni salienti della sfida della Sardegna Arena.

Cagliari senza Nandez, fermato dal giudice sportivo, nonchè gli infortunati Nainggolan, Oliva, Pavoletti e Luca Pellegrini: maglia in mediana per Birsa e Ionita, di punta intoccabili Joao Pedro e Simeone.

Sarri potrebbe concedere spazio a Buffon e Rugani, confermare Pjanic in regia col rientro di Bentancur e far rifiatare Rabiot. In attacco, Bernardeschi e Higuain dal 1' con Cristiano Ronaldo: ko Dybala.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Rog, Birsa, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.