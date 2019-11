Cagliari, problemi per Ceppitelli e Birsa: Atalanta a rischio

Il Cagliari rischia di dover fare a meno sia di Ceppitelli che di Birsa nel match d'alta classifica con l'Atalanta. In difesa è ancora pronto Klavan.

Quinto in classifica assieme a e , e con la concreta possiblità di spiccare un altro balzo in avanti in caso di vittoria, il deve fare i conti con un paio di problemi fisici: quelli di Luca Ceppitelli e di Valter Birsa, entrambi a rischio per la partita contro l' .

A comunicarlo è stato lo stesso Cagliari, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il consueto report giornaliero sull'andamento degli allenamenti, focalizzandolo anche sulle condizioni fisiche dei due calciatori.

"Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, per via del riacutizzarsi della fascite plantare, e Valter Birsa, a causa di un fastidio al piede".

di tenore diverso per Rolando Maran, se è vero che, dei due, soltanto Ceppitelli ha concrete possibilità di cominciare dall'inizio la gara del Gewiss Stadium. Se il capitano dei sardi non dovesse farcela è pronto Klavan, proprio come contro il .

Birsa, invece, anche in caso di recupero andrà certamente in panchina contro l'Atalanta. Nelle gerarchie del Cagliari, lo sloveno è preceduto dai vari Nainggolan e Castro. Ma chi ce l'ha in squadra al Fantacalcio non dorme lo stesso sonni tranquilli.