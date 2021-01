Cagliari, Giulini a sorpresa: "Abbiamo rinnovato con Di Francesco"

Sesta sconfitta consecutiva. La settima, contando anche l'eliminazione dalla Coppa per mano dell' . Un crollo verticale che ha portato il a ridosso della zona retrocessione, con la concreta possibilità di entrarci se il batterà la nel posticipo.

Eppure, chi si attendeva un cambio di panchina è destinato a rimanere deluso. Il presidente Tommaso Giulini non cambia, neppure dopo la sconfitta per 1-0 in casa del firmata da una rete di Mattia Destro. E anzi, annuncia di aver ufficialmente rinnovato la fiducia a Eusebio Di Francesco.

"Abbiamo rinnovato il contratto al mister in settimana, per dargli ancora più forza e per fargli vedere quanto crediamo in lui - le parole del presidente del Cagliari a 'Sky Sport' - Non vi abbiamo avvertiti, volevamo farvi una bella sorpresa oggi, possibilmente andando via con dei punti.

I punti non sono arrivati, ma questo rinnovo servirà per dare ancora più solidità all'allenatore, che ha la squadra in mano. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più, lui un primis, e trasmetterci il più possibile energia positiva: in questo momento vedo troppe teste basse e troppe facce preoccupate. Per salvarci serve qualcosina in più".