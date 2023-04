Brutto scontro e tre uomini a terra: gioco fermo per 5 minuti in Cagliari-Frosinone

Allo scoccare del 90' il direttore di gara è costretto a fermare il gioco: scontro tremendo, necessario l'intervento dei medici.

La voglia di vincere fino all'ultimo minuto, poi il resto: quella tra Cagliari e Frosinone è stata una partita bloccata, combattutissima anche allo scoccare del 90'.

Poco dopo la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara Volpi, il gioco è stato fermato: riepiloghiamo.

C'è un lancio lungo indirizzato a Borrelli, attaccante del Frosinone: sul pallone va sì Dossena, in marcatura, ma anche Radunovic in uscita.

Temendo di essere fuori dall'area, per evitare di prendere la palla coi guantoni il portiere del Cagliari interviene con la testa.

Da qui in poi il caos: ne nasce un tremendo scontro a tre, che sin da subito ha reso necessario l'intervento dei medici per soccorrere i giocatori rimasti a terra.

Borrelli se l'è cavata con la borsa del ghiaccio, per Dossena e Radunovic sono state necessarie delle medicazioni "più serie": in ogni caso, il gioco è stato fermato per 5 minuti, allungando il recupero. Tanta paura.