Arriva il Cagliari, Fonseca ridisegna la Roma: "Faremo qualche cambio"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, parla alla vigilia della sfida col Cagliari: "Cambieremo qualcosa per provare a vincere".

Reduce dalla pesante sconfitta patita in rimonta a Bergamo contro l’ , la tornerà in campo mercoledì sera per affrontare il in un match valido per il quattordicesimo turno del campionato di .

I giallorossi, attualmente quarti in classifica con 24 punti all’attivo, cercheranno all’Olimpico quel risultato che consenta loro di ripartire e di restare nella scia delle prime della classe.

Paulo Fonseca, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato come la Roma deve ripartire.

Altre squadre

“Domani faremo qualche cambio. Stiamo giocando molte partite e proveremo a cambiare qualcosa per vincere questa che è una partita importante per noi. Calafiori, Kumbulla e Villar? Vedremo, ma qualcuno di questi giocherà domani”.

Pedro nelle ultime uscite è parso lievemente in calo.

“Non ha nessun problema fisico e domani giocherà”.

Il tecnico giallorosso ha parlato anche delle condizioni di Chris Smalling.

“Non è nella migliore forma fisica, ma è normale. E’ tornato adesso ed ha giocato due partite, sta migliorando. Se soffre con la difesa a tre? Non è vero, ci sono state tante partite nelle quali ha fatto bene con questo modulo”.

Tredici dei diciotto goal subiti dalla Roma sono arrivati nei secondi tempi.

“Dobbiamo fare le nostre valutazioni partita per partita. Se pensiamo alle gare contro e Atalanta questo problema c’è, ma stiamo lavorando per migliorare la nostra prestazione difensiva nell’arco di tutti i 90’”.

In molti vedono nei portieri uno dei punti non propriamente di forza della compagine giallorossa.

“Quando sbagliamo lo facciamo tutti ed io sono sempre il principale responsabile. Io ho fiducia in entrambi i portieri”.

Fonseca ha usato parole molto dure dopo la sconficca patita contro l’Atalanta.

“Ho visto una buona reazione da parte di tutti. Hanno capito cosa volevo dire. Abbiamo analizzato quanto è successo e capito cosa dobbiamo fare”.

Il tecnico lusitano ha parlato della sua gestione della rosa durante la partita.

“Non è vero che faccio sempre cambi dopo 70’, li faccio pensando a ciò che è meglio per la partita”.

Contro il Cagliari, la Roma non potrà certamente contare su Spinazzola.

“Non sta bene e quindi domani non giocherà”.

Quella contro il Cagliari non sarà una partita semplice.