Cagliari-Fiorentina 5-2: Manita alla viola, rossoblù in formato Champions

Il Cagliari travolge 5-2 alla Sardegna Arena la Fiorentina e si porta al 3° posto: in goal Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan.

Un formato Champions travolge 5-2 alla Sardegna Arena la di Montella e si porta al 3° posto in classifica in attesa della sfida che vedrà la impegnata a . I rossoblù dominano fin dai primi minuti, mostrando un gioco spumeggiante e uno stato di forma invidiabile, e accusano solo un lieve calo nel finale che consente agli ospiti di accorciare le distanze.

Partenza convincente dei rossoblù, che prendono subito il controllo del gioco e schiacciano i viola nella loro metà campo. Al 13' le squadre si fermano per il ricordo di Davide Astori, con entrambe le tifoserie che intonano cori e applaudono. Al 17' la gara si sblocca: azione in velocità dei rossoblù, con Nainggolan che imbecca di prima intenzione in area Rog. L'ex controlla alla perfezione e con tiro forte e preciso batte Dragowski.

Passato in vantaggio, il Cagliari non rallenta, mentre la Fiorentina subisce il contraccolpo e fa fatica a ripartire. Chiesa è ben controllato da Pisacane, che non gli lascia spazio. Proprio il centrale è molto bravo di testa a firmare il 2-0 al 26' su corner dalla destra di Cigarini. I toscani sono frastornati e al termine di un'azione avvolgente trovano anche il tris con il grande ex Simeone, bravo a deviare di tacco da centro area un assist sempre dalla destra di Nainggolan, dopo una respinta di Dragowski su un suo stesso tiro.

Montella inserisce Sottil al posto di Lirola dopo l'intervallo, la Fiorentina sembra più vivace in attacco ma al 54' è punita nuovamente da un Cagliari formato Champions. Palla persa da Badelj a metà campo, Nainggolan si invola in contropiede 3 contro due e smarca Joao Pedro davanti a Dragowski. Il brasiliano colpisce in caduta e insacca. Al 60' Simeone spreca la possibile doppietta da pochi passi, con il portiere polacco bravo a dirgli di no.

Poco male, perché al 65' Nainggolan, fra i migliori in campo, prende la mira dal limite dell'area e insacca imparabilmente nel sette il pallone del 5-0. Nel finale la squadra viola trova la forza per firmare il goal della bandiera, con Vlahovic che sfrutta un assist di Dalbert e batte Olsen dal cuore dell'area. Il serbo trova anche la sua doppietta personale con un tiro a giro dalla destra dell'area che non lascia scampo a Olsen. Dopo 2 minuti di recupero arriva il fischio finale, che sancisce il momento d'oro della squadra di Maran.

IL TABELLINO

CAGLIARI-FIORENTINA 5-2 (3-0)

MARCATORI: 17' Rog (C), 26' Pisacane (C), 34' Simeone (C), 54' Joao Pedro (C), 65' Nainggolan (C), 75', 87' Vlahovic (F)

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez (83' Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (78' Castro); Joao Pedro, Simeone (74' Cerri). All. Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola (46' Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. All. Montela

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1

Ammoniti: Nandez (C), Castrovilli, Pulgar, Sottil (F)