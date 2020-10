Cagliari, ceduto Bradaric all'Al Ain: è ufficiale

Il calciomercato ancora aperto negli Uniti permette al di finalizzare una cessione a stagione in corso. Filip Bradaric, fuori dal progetto di Eusebio Di Francesco, va a giocare nell'Al Ain.

"Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Filip Bradaric all’Al-Ain Saudi Football Club con la formula del prestito con diritto di riscatto al termine della stagione sportiva 2020-21. Il centrocampista croato ha disputato in rossoblù la stagione 2018-19, nella quale ha totalizzato 29 presenze. Nel 2019-20 ha militato prima nell’Hajduk di Spalato per poi giocare in con il Vigo".