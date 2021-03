Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: Simeone dal 1'

Nel Cagliari giocano Zappa e Klavan, panchina per Pavoletti. Bologna con Antov e Soumaoro al centro della difesa.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Simeone

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Antov, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow

Conquistati i primi tre punti sulla panchina del Cagliari in quel di Crotone, ora Semplici dovrà affrontare Mihajlovic e il Bologna per provare a tornare seriamente in lotta per la salvezza. Per gli emiliani la possibilità di avvicinarsi invece alla salvezza.

Simeone e non Pavoletti in attacco con Joao Pedro, mentre sarà Nandez a sostituire lo squalificato Lykogiannis sulla fascia, in un reparto che comprende anche Marin, Nainggolan, Duncan e Zappa. In porta Cragno, con Klavan, Godin e Rugani in difesa.

Nel Bologna c'è Barrow come una punta, supportato da Soriano, Sansone ed Orsolini. In mediana giocano Svanberg e Dominguez, con Mbaye e De Silvestri esterni di difesa. In porta Skorupski, con Antov a sostituire Tomiyasu al fianco di Soumaoro. Danilo squalificato.