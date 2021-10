Cadena Ser - Il Milan ha chiesto Asensio: contatti con il Real Madrid in estate

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il club rossonero nella scorsa sessione di mercato si sarebbe fatto avanti per Marco Asensio.

Prima della gara tra Real Madrid e Mallorca di pochi giorni fa, Marco Asensio era diventato un vero e proprio caso: mai da titolare, subentrato in tutte le partite disputate dai Blancos e addirittura una panchina nello scorso weekend, contro il Valencia.

La classe che lo caratterizza rimane fuori dal comune, così come la capacità di accendersi e decidere i match, in favore della propria squadra: non a caso, alla prima da titolare, ha siglato una tripletta, nella sfida contro il Mallorca di cui parlavamo sopra.

Il suo futuro, comunque, rimane indecifrabile: quel che sembra certo è che in estate Asensio avrebbe potuto lasciare il Real Madrid.

Secondo quanto riporta "Cadena Ser", nella scorsa sessione di mercato sono state tre le squadre che si sono fatte avanti per il calciatore spagnolo: Arsenal, Tottenham e Milan.

I Gunners avrebbero messo sul piatto 34 milioni per ingaggiarlo, gli Spurs si sono proposti in occasione del dialogo su Gareth Bale, tornato poi, dopo il prestito, a Madrid.

Il Milan, invece, avrebbe richiesto Marco Asensio a margine del rinnovo del prestito di Brahim Diaz ai rossoneri, con l'intenzione di ingaggiarli entrambi.

"E' vero, Marco ha difficoltà a giocare stabilmente titolare nel Real Madrid", spiegano a "Cadena Ser": le offerte ci sono state e in futuro, probabilmente, ce ne saranno altre.