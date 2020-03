Cacciatore e la famosa esultanza: "Ho perso la testa, non sapevo cosa fare"

Sono tante le esultanze diventate iconiche in negli ultimi 10 anni, anche quelle più particolari. Tra queste, ad esempio, c'è quella piuttosto indescrivibile di Fabrizio Cacciatore.

Dopo un goal segnato contro la all'Allianz Stadium con la maglia del , il terzino - attualmente in forza al - si è scatenato in un balletto... piuttosto scoordinato. Esultanza che nel giro di pochi minuti è diventata virale sul web.

In una diretta Instagram con l'ex compagno di squadra del Foligno Manuel Pascali, Cacciatore ha spiegato come è nata quell'esultanza che ha poi fatto storia. Un gioco con gli amici diventato un attimo di follia.

"I miei amici di mi hanno detto: ‘Se dovessi segnare, fai qualcosa di stano, che rimanga'. Era il mio primo goal in Serie A. Lì per lì non sapevo cosa fare, ho perso proprio la testa. Era un misto di gioia e tanto altro, non ci capivo niente in quel momento, segnare contro la … Poi l’ho ripresa, ma non mi è venuta come quella volta. L’ho fatta di istinto puro".