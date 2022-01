Cabral alla Fiorentina, è ufficiale: arriva dal Basilea e prende la 9

Perso Vlahovic, la Fiorentina ridisegna l'attacco. Dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek a inizio mercato, arriva anche il colpo finale. Il nuovo numero 9.

I viola hanno ufficializzato l'acquisto di Arthur Cabral, attaccante classe 1998 che arriva dal Basilea, con cui quest'anno ha già segnato 27 goal in 31 partite tra campionato e Conference League.

Ufficialità che è stata annunciata con un riferimento alla Spada nella Roccia, richiamanto ovviamente a "King "Arthur" Re Artù.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Mendonça Cabral dal FC Basel 1893.



Cabral, nato a Campina Grande (Brasile) il 25 aprile 1998, con la maglia del Basilea ha finora collezionato 65 gol e 17 assist in 106 partite tra Campionato svizzero, Coppa di Svizzera, Europa League e Conference League, di cui è attualmente capocannoniere.



Nel corso della sua carriera ha indossato, anche, le maglie dello Ceará Sporting Club e del Palmeiras.

Cabral indosserà la maglia numero 9".

Cabral è anche nel giro della nazionale brasiliana. Al terzo anno in Svizzera si è fatto un nome, ora in Viola spera di trovare la sua dimensione in Europa. E soprattutto far dimenticare Vlahovic, da cui ha ereditato la maglia numero 9.