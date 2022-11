C'è il Verona, tanti dubbi per Allegri: "Out Szczesny, Vlahovic e Chiesa da valutare"

L'allenatore della Juve ha rivelato un retroscena su Cuadrado: "Troppo nervoso, gli ho detto che preferivo Danilo come capitano. Lui ha accettato".

Non c'è tempo per cullarsi sul successo contro l'Inter. In casa Juventus è già giornata di vigilia. Domani sera i bianconeri saranno di scena al Bentegodi contro il Verona di Bocchetti nel primo dei due posticipi del 14° turno di Serie A.

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri prova a tenere alta la concentrazione in vista del penultimo impegno ufficiale del 2022 della squadra bianconera.

"Abbiamo passato una serata di gioia, ma è un capitolo chiuso. E il Verona ha battuto 3 volte la Juve nelle ultime 5. Non sarà una partita semplice e non meritano la classica che hanno. Starà a noi giocare una partita alla pari dal punto di vista fisico".

Il tecnico della Juventus deve fare i conti con diverse defezioni in vista della trasferta in terra scaligera.

"Perin domani gioca perché Szczesny ne ha giocate 12 di seguito. Paredes e Kean son sicuramente recuperati, Di Maria lo valuterò ma non ha i 90 minuti, è più probabile abbia mezz’ora. Vlahovic e McKennie sono da valutare oggi, così come Chiesa".

Allegri si è soffermato proprio sulle condizioni di Vlahovic e Chiesa, fornendo ulteriori dettagli circa le loro condizioni fisiche:

"Vlahovic ha questa infiammazione tendinea, pubalgica. Ieri ha corso ed è andato meglio. Chiesa è rientrato e ha fatto bene, ma non trova stabilità il ginocchio. Fa parte del percorso rieducativo in campo".

L'allenatore ha svelato un retroscena su Cuadrado e la fascia di capitano:

"L'altra sera ho parlato con Cuadrado che come gerarchie viene dopo Bonucci che quando gioca rimane il capitano. Juan ultimamente si innervosiva un po' troppo, non gli venivano fischiati dei falli, sentiva la responsabilità. Parlandoci gli ho detto che era meglio che facesse il capitano Danilo perché era più sereno. Cuadrado ha accettato la scelta tranquillo. Ad Alex Sandro che viene dopo Cuadrado nelle gerarchie andava bene che Danillo fosse il capitano".

Messaggio anche per i giovani in rampa di lancio, protagonisti nelle ultime settimane.

"Fagioli sta facendo bene, ma lasciamolo sereno. Anche Miretti ha già fatto 20-22 partite nella Juve".