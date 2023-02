Buongiorno Dottore: il difensore si laurea con una tesi sul Torino

Il difensore granata classe '99 ha parlato del 'marketing emozionale nel mondo del calcio' portando l'esempio della squadra in cui gioca, il Torino.

Alessandro Buongiorno, anzi, da oggi il dottor Alessandro Buongiorno, è un difensore importante nelle rotazioni del Torino di Ivan Jurić.

Tra un allenamento e l'altro però, è riuscito a dedicarsi agli studi in Economia Aziendale. Oggi il centrale classe 99 si è laureato, ricevendo gli auguri del suo club. La particolarità? Buongiorno ha scritto una tesi dedicata proprio ai granata.

'Marketing emozionale nel mondo del calcio: l'esempio del Torino FC', questo il titolo della tesi, rilegata ovviamente in pelle granata. Un traguardo importante per Buongiorno, che non ha nascosto l'emozione.

"Potevo laurearmi a ottobre, ma ero in ritiro ed era obiettivamente impossibile. Ne è valsa la pena e ne varrà per sempre. Sono veramente orgoglioso".