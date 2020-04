La Bundesliga cambia regolamento: l'età minima per giocare scende a 16 anni

L'assemblea della DFL ha deciso per un cambiamento nel regolamento del campionato: il super talento Moukoko potrà esordire già a novembre.

Svolta storica nel calcio tedesco. La , una delle leghe europee maggiormente attente ai giovani, dalla prossima stagione potrà lanciare anche i giocatori al compimento dei 16 anni.

La modifica al regolamento è stata decretata oggi nell'assemblea ordinaria della DFL, alla quale hanno preso parte i club della massima serie tedesca e della seconda divisione, la 2. Bundesliga.

Dalla stagione 2020/21, dunque, per poter giocare in Bundesliga e in Zweite basterà aver compiuto 16 anni. Fino ad oggi la regola imponeva il compimento dei 17 anni per poter esordire tra i 'pro'. Per questa stagione, comunque, era già stata approvata una piccola deroga: l'età era stata portata a 16 anni e 6 mesi.

Ci sono comunque state alcune eccezioni, concordate dai club con la DFL, nel corso degli anni. Ad esempio quella di Nuri Sahin, che ha esordito col a 16 anni, 11 mesi e un giorno, diventando il più giovane di sempre.

Il suo primato potrebbe a questo punto essere minato da un altro giallonero, il super talento Yussoufa Moukoko: il classe 2004 compirà 16 anni il prossimo 20 novembre e da tempo si parla di lui in chiave prima squadra.

Nonostante abbia solo 15 anni, Moukoko gioca già con l'Under 19 e ha già segnato 34 goal. Un incredibile talento sotto età, 44esimo nella classifica NXGN 2020, paragonato ad Eto'o, che Favre sta già monitorando.