Bundesliga 2021/22: squadre, stelle e giocatori da seguire

Dortmund e Lipsia alla caccia del Bayern, la sfida tra Lewandowski e Haaland, le sorprese, le neopromosse e i volti nuovi: tutto sulla nuova Bundes.

‘Der alte Klassiker’, il ‘vecchio Klassiker’ tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco di venerdì 13 agosto segna l’inizio della nuova stagione di Bundesliga. Il campionato tedesco 2021/22, edizione numero 59 a girone unico, si apre in grande stile con una sfida che non è più decisiva come un tempo, ma richiama il fascino degli anni ’70 e lo riporta nel presente.

Un presente che ci dice che il Bayern Monaco è apparentemente irraggiungibile, ma Lipsia e Dortmund sono pronte a sfidarlo. Quest’anno più che mai. Con Gladbach e Leverkusen pronte a tornare nell’Europa che conta, con Eintracht e Wolfsburg decise a difendere i loro posti. E con le sorprese sempre all’orizzonte, come è stato il settimo posto dell’Union dell’anno scorso. La lega che più di tutte si è affermata come un laboratorio di idee e di talento è pronta a ripartire.

BUNDESLIGA 2021/22: LE FAVORITE

Alla caccia del decimo sigillo. Il Bayern Monaco è ovviamente la favorita numero uno. Dopo aver conquistato nove Meisterschale consecutivi - record assoluto di ogni epoca nel campionato tedesco - ed essersi messo la quinta stella sul petto, i campioni in carica cercano di centrare l’ennesimo successo. Pochi ma significativi cambiamenti. Il presidente Herbert Hainer inizia la sua prima stagione completa dopo essere subentrato a Uli Hoeneß nel novembre 2020. Oliver Kahn prende le redini della parte sportiva succedendo a Rummenigge nel ruolo di CEO.

Soprattutto, è cambiato anche l’allenatore: salutato Hansi Flick, passato alla guida della nazionale tedesca, la dirigenza ha puntato tutto su Julian Nagelsmann. Il 34enne di Lansberg am Lech, tifoso del Bayern sin da piccolo, avrà l’obbligo di raggiungere il suo primo trofeo, cosa che non gli è ancora riuscita in cinque anni e mezzo trascorsi tra Hoffenheim e Lipsia. Dovrà farlo con una squadra che ha cambiato pochissimo: ha perso Boateng e Alaba a zero e ha inserito solo Upamecano come difensore centrale di alto calibro.

Partono qualche metro dietro il Borussia Dortmund e il Lipsia, le due squadre che hanno l’obbligo di provare a contendere al Bayern la corona di campione e che possono avere le carte in regola per riuscirci. I gialloneri hanno perso Jadon Sancho, ma possono ancora fare affidamento sui goal di Erling Haaland e su una squadra con tanto potenziale rimasto inespresso nella scorsa stagione, rinforzata con Malen in attacco e con il nuovo portiere titolare, l’ex Stoccarda Gregor Kobel.

Il Lipsia invece ha sacrificato Upamecano e Konaté e deve risolvere la situazione Sabitzer, prossimo dall’addio, ma ha aggiunto pezzi importanti come André Silva e attende anche Szoboszlai, arrivato a gennaio 2021 e mai sceso in campo in Bundesliga. Sia i Roten Bullen che il Borussia hanno cambiato anche in panchina, affidandosi a tecnici di scuola Salisburgo. Marco Rose guida il Dortmund: l’ex Gladbach ha sostituito Edin Terzic, che a sua volta aveva preso le redini della squadra nel novembre 2020 dopo l’esonero di Favre e che è rimasto nel club con un ruolo dirigenziale. Jesse Marsch è invece il nuovo allenatore della compagine targata Red Bull, al posto del sopracitato Nagelsmann.

BUNDESLIGA 2021/22: LE NEOPROMOSSE

La vittoria del Colonia nello spareggio salvezza 2021 contro l’Holstein Kiel implica che nella Bundesliga 2021/22 le neopromosse siano soltanto due. Il Bochum si presenta da campione in carica della Zweite, al termine di un campionato per grandi tratti dominato, anche se la promozione è arrivata soltanto nelle battute finali. Al ritorno nella massima serie dopo 11 anni di assenza, il club della Renania Settentrionale-Vestfalia è guidato da Thomas Reis, alla prima esperienza in Bundesliga da allenatore dopo essere stato protagonista da giocatore (oltre 100 presenze).

Non è stata un’estate facile, visto che Robert Zulj, probabilmente il miglior giocatore della squadra, ha scelto di trasferirsi in Medio Oriente e non rimanere al Vonovia Ruhrstadion. Le speranze di salvezza sono riposti nel talento della coppia difensiva composta dai talenti Leitsch (1998) e Bella-Kotchap (2001) e nei goal di Simon Zoller, che ha già giocato in Bundesliga con il Colonia. Daranno il loro contributo anche Löwen, Stafylidis e Rexhbecaj, validi innesti arrivati in prestito.

Si tratta di un ritorno anche per il Greuther Fürth - prima e ultima volta nel 2012/13 - arrivato secondo a sorpresa dopo aver sorpassato l’Holstein Kiel nelle battute finali del campionato. Promozione a sorpresa per gli uomini del tecnico 43enne Stefan Leitl, che ha costruito una squadra di grande talento, ma ha già visto andare via pezzi importanti come Stach, Ernst, Raum e Jäckel. Occhio soprattutto all’ex talento del Bayern Monaco Julian Green, statunitense andato anche in goal al Mondiale 2014, e alla coppia d’attacco formata da Havard Nielsen e da Branimir Hrgota, una delle meglio assortite della scorsa 2. Bundesliga. Confrontarsi con la massima serie sarà però un’altra storia.

Pochi i rinforzi di alto rango dal mercato, spicca su tutti Adrian Fein, mediano classe 1999 arrivato in prestito dal Bayern. Il classe 2002 Ngankam invece rischia di aver già finito la stagione prima di iniziarla: un grave infortunio potrebbe tener fuori il talento di proprietà dell’Hertha Berlino per quasi tutta la stagione.

BUNDESLIGA 2021/22: I VOLTI NUOVI

Anche in Germania non è stata un’estate particolarmente florida a livello di investimenti. Largo ai giovani, come d’abitudine. Occhi sul futuro, non solo sul presente.

Il Borussia Dortmund ha fiutato l’affare in Donyell Malen, attaccante classe 1999 che sarà numericamente l’erede di Jadon Sancho, anche se con un ruolo e con caratteristiche diverse: sarà con ogni probabilità la spalla di Haaland nel 4-3-1-2 che Marco Rose sta sperimentando nelle prime uscite. Anche il Lipsia ha lavorato per ‘sostituire’: ceduti Upamecano al Bayern e Konaté al Liverpool per quasi 80 milioni complessivi, quasi la metà sono stati reinvestiti per Mohamed Simakan dallo Strasburgo e Josko Gvardiol dalla Dinamo Zagabria: classe 2000 e 2002, entrambi difensori.

Anche il Wolfsburg - che ha scelto Mark van Bommel come suo prossimo allenatore - ha lavorato sui giovani: oltre ad acquistare Bornauw dal Colonia, ha riportato in Germania Lukas Nmecha, attaccante cresciuto nel Manchester City e numero 10 della Germania Under 21 campione all’Europeo di categoria nella scorsa primavera. Oliver Glasner, ex tecnico del Wolfsburg, all’Eintracht si troverà invece il colombiano Santos Borré, preso dal River Plate, oltre all’esterno norvegese ex Milan Jens Petter Hauge, colpi assolutamente da seguire.

Ha lavorato molto sui giovani anche il Bayer Leverkusen del nuovo tecnico Gerardo Seoane (ex Young Boys), prendendo il terzino sinistro Bakker dal PSG e il talentuoso difensore centrale ivoriano Koussounou dal Brugge per oltre 20 milioni di euro. Ritorno in Germania importante quello di Niklas Dorsch, che l’Augsburg ha acquistato dal Gent dopo un anno in Belgio senza troppo successo.

Strategia quasi controcorrente quella invece dell’Hertha Berlino, che ha puntato sì sul talento, ma anche sull’esperienza: acquistati a parametro zero due ex Serie A come Stevan Jovetic, appena liberato dal Monaco, e Kevin-Prince Boateng, tornato a casa dopo 13 anni al termine della sua esperienza al Monza. Chi ha comprato di più è invece dall’altra parte di Berlino: l’Union ha accolto 11 nuovi giocatori. Strategia opposta a quella del Friburgo, il quale - prestiti a parte - non ha chiuso nemmeno un’operazione in entrata.

BUNDESLIGA 2021/22: LE STELLE

L’ultimo highlight della scorsa ‘regular season’ è stato all’Allianz Arena, in un quasi anonimo Bayern Monaco-Augsburg: a tempo ormai scaduto, Robert Lewandowski è riuscito a battere il suo connazionale Rafal Gikiewicz segnando il goal numero 41 della sua stagione, infrangendo il record di 40 fissato da Gerd Müller nel 1972 e che è resistito per quasi mezzo secolo. Sembrava destinato a non essere mai battuto, ma il polacco non ha limiti. Anche per quest’anno, a 33 anni da compiere il prossimo 24 agosto, l’obiettivo del numero 9 del Bayern Monaco è entrare ancora di più nei libri di storia. Intanto, è di certo il volto copertina del campionato, l’uomo che avrà tutte le attenzioni addosso.

La corsa al Torkanone, ovvero al titolo di capocannoniere della Bundesliga 2021/22, sarà con ogni probabilità un testa a testa con Erling Haaland, che lo scorso anno è stato frenato da qualche problema fisico e dalla poca continuità generale del Borussia Dortmund. Quest’anno il norvegese dovrà alzare ulteriormente la sua media realizzativa, che finora è di 60 goal in 60 partite da quando veste il giallonero: difficilmente un goal per gara sarà sufficiente per provare a raggiungere il polacco. Il guanto di sfida comunque è stato lanciato e il testa a testa tra le due superstar, rappresentanti di due generazioni, è uno dei grandi temi della stagione.

Sarà anche la stagione dei veterani Marco Reus e Thomas Müller, i quali hanno recuperato una centralità ormai indiscussa nel Borussia e nel Bayern dopo aver trascorso periodi difficili. Attesa invece per Leroy Sané, che lo scorso anno ha vissuto di alti e bassi anche a causa dei problemi al legamento crociato che lo hanno costretto a saltare la stagione 2019/20 quasi per intero. Dovrà giocarsi il posto da titolare con Gnabry e Coman, altri grandi nomi di primo piano, come del resto tutto il Bayern Monaco: da Kimmich e Goretzka a centrocampo a Neuer in porta, fino a Lucas Hernandez che con Upamecano sarà probabilmente il centrale di difesa titolare. Inizierà invece un po’ a rilento Alphonso Davies, che ha saltato quasi tutta la preparazione a causa di un infortunio.

Vale la pena citare anche la nuova coppia d’attacco del Lipsia, composta dal talento Szoboszlai, ancora atteso all’esordio, e dal nuovo arrivato André Silva, l’anno scorso 28 goal in stagione con l'Eintracht. Fari anche su Wout Weghorst, numero 9 del Wolfsburg e uomo da 20 goal, e su Max Kruse, stella dell’Union Berlino arrivato fino alla Conference League l’anno scorso.

BUNDESLIGA 2021/22: I GIOCATORI DA SEGUIRE

Il Bayern Monaco di Nagelsmann non sarà soltanto fatto di grandi star, ma anche di talenti da crescere e lanciare. Tanguy Nianzou è il primo della lista. Il difensore centrale diciannovenne non ha ancora avuto continuità fisica dal suo arrivo dal PSG di un anno fa. Quest’anno il ricambio nel reparto e la sua duttilità (può giocare anche a centrocampo) possono renderlo un elemento essenziale della rosa.

Il talento non manca nemmeno al Borussia Dortmund, specialmente tra centrocampo e attacco. Con la partenza di Sancho, il club ha deciso di affidare la responsabilità della maglia numero 7 a Gio Reyna, statunitense, classe 2002, figlio del grande Claudio nonché talento sopraffino su cui Rose è deciso a puntare. Senza dimenticare Jude Bellingham, di un anno più giovane, anche lui dal sicuro avvenire.

Anche a Lipsia largo ai giovani, ma questo sembra l’anno in cui due tra i migliori giocatori della scorsa stagione potrebbero finalmente esplodere. Dopo i dissapori con Nagelsmann, Angelino dovrà confermarsi come uno dei migliori esterni mancini di difesa del campionato, mentre Nkunku avrà probabilmente più spazio, anche se tra centrocampo e trequarti l’affollamento è forte: Dani Olmo e Forsberg, giusto per citarne un paio.

Visti i precedenti - Haller, Jovic, Rebic, Silva, Kostic - da seguire con grande interesse ci sono anche i giocatori offensivi su cui ha deciso di puntare l’Eintracht Francoforte: il sopracitato Borré, Hauge dal Milan e soprattutto il danese Lindstrøm dal Brøndby, autore di una pre-stagione che ha fatto molto parlare.

Alcuni giocatori vanno invece alla ricerca della consacrazione, come Moussa Diaby del Bayer Leverkusen: dopo la cessione di Bailey all’Aston Villa, starà a lui cercare di rifornire Schick di occasioni da goal. Occhio anche a Silas Wamangituka dello Stoccarda, di rientro dopo un infortunio al crociato, ma già tra i migliori Rookies della Bundesliga lo scorso anno. Può anche essere la stagione di Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, già accostato a tanti top club europei, ma per ora ancora al Borussia-Park, insieme a Thuram, Pléa, Ginter, altri nomi da segnarsi. Lo sappiamo: in termini di talento la Bundesliga non delude mai.