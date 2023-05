Buffon sul caso Juve: "Sono sorpreso, la colpa imputata mi sembra generalizzata"

Il portiere del Parma ha espresso il proprio parere sulla vicenda giudiziaria, relativa al caso plusvalenze, che vede implicata la Juventus.

Gianluigi Buffon, intervenuto all'evento del 'Foglio Sportivo' tenutosi a Milano, ha colto l'occasione per offrire il proprio punto di vista sulle vicende giudiziarie che vedono protagonista la Juventus, ovvero la squadra nella quale ha militato dal 2001 al 2018, e successivamente dal 2019 al 2021 dopo la parentesi PSG.

"Sicuramente sono sorpreso, conosco in modo superficiale le cose ma da quello che si evince la colpa imputata alla Juve mi sembra abbastanza generalizzata”, queste le sue parole sulla vicenda che vede implicata la società bianconera per quanto concerne il filone delle plusvalenze.

I bianconeri, dopo la temporanea restituzione dei 15 punti in classifica - sottratti nel mese di gennaio per il caso plusvalenze - vedranno rimodulata la sanzione il prossimo 22 maggio, giorno nel quale è attesa la sentenza definitiva sul caso. Una sentenza destinata a mutare, una volta ancora, i connotati della classifica di Serie A.

Buffon è attualmente impegnato con la maglia del Parma in Serie B. Con i ducali ha già staccato il pass per i playoff che mettono in palio la promozione in Serie A, per il momento già centrata - in maniera diretta - da Frosinone e Genoa.