Buffon svela: "Il PSG mi ha offerto un rinnovo, ci incontreremo"

Buffon spera di restare al PSG e difende il calcio francese: "Lilla e Lione arriverebbero tra le prime cinque in Serie A, Balotelli molto valido".

Gianluigi Buffon al , la storia non è (ancora) finita. L'ex portiere della , ospite di Cattelan nel programma che andrà in onda giovedì sera su Sky Uno, conferma che potrebbe rinnovare il contratto col club parigino almeno per un'altra stagione.

La volontà di continuare a giocare da parte di Buffon insomma è chiara, ora però tocca al PSG fare seguire i fatti alle promesse.

"Il PSG mi ha proposto un rinnovo e questo mi fa veramente felice e mi gratifica. Ci incontreremo a giorni per guardare dentro a questo progetto e capire se entrambi riteniamo giusto andare avanti".

In caso contrario Buffon potrebbe proseguire la sua carriera altrove, ma sempre in Europa e con una squadra che giochi la .

Il portiere intanto difende il calcio francese assicurando come il livello della non sia inferiore a quello del nostro campionato.

"Noi dall’ abbiamo una percezione sbagliata del calcio francese. Squadre come e in arriverebbero tranquillamente nelle prime cinque. Se una squadra come il , contro la quale abbiamo perso la Coppa di , in ha incontrato l’ e ha vinto 3-1 la sfida di andata in casa, vuol dire che il livello è alto visto che poi gli inglesi hanno battuto facilmente una squadra italiana".

Infine Buffon dice la sua su Mario Balotelli che gioca in Francia come lui, ma con la maglia del .