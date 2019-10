Buffon difende Conte: "Non potrei mai muovergli alcuna colpa"

Gigi Buffon interviene sulla querelle tra Conte e i tifosi bianconeri: "Uno come Antonio va stimato, ha sempre dato tutto per la Juventus".

Passare da alleato ad avversario è un attimo, nel mondo del calcio. Ne è la riprova Antonio Conte: ieri simbolo della , oggi condottiero dell' . Anche se Gianluigi Buffon invita i tifosi bianconeri a non vivere come un tradimento la scelta nerazzurra dell'allenatore leccese.

Il portiere bianconero lo fa intervenendo al 'Festival dello Sport' di Trento, che negli ultimi giorni ha ospitato la presenza di parecchi elementi del mondo del calcio italiano. Tanti gli argomenti toccati. Tra questi, appunto, anche quello riguardante Conte.

"Gli voglio un bene dell'anima, è stato mio compagno di squadra e mio allenatore sia alla Juventus che in nazionale. Non potrei mai muovergli alcuna colpa, perché conosco il professionista e l'uomo e so che ha una correttezza e una professionalità incredibili. Se la sua squadra non mette in pratica quello che chiede, non ci dorme la notte".

Molti sostenitori della Juventus, però, non la pensano così. Come dimostrato dall'accoglienza riservata a Conte domenica scorsa, in occasione del derby d' in casa dell'Inter.

"Io capisco i tifosi che ci sono rimasti male, ma uno come Conte va stimato perché ha sempre dato tutto se stesso per la Juventus. Ha ottenuto grandi risultati. Può aver fatto una scelta discutibile, ma ha dato e ricevuto tanto dalla . Insieme abbiamo dato tutto, ottenendo grandi risultati".

Conte e Buffon, come ricordato dallo stesso portiere, hanno vissuto praticamente una carriera intera assieme: prima nell'Italia e alla Juventus da compagni di squadra, quindi di nuovo a e in nazionale, ma uno da ct e l'altro da giocatore. Ora si ritrovano uno contro l'altro. Fa parte del gioco.