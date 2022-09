Buffon dimentica la mancata Champions: "Non mi serve per sapere quanto sono forte"

Il portiere del Parma tra critiche e motivi per continuare a giocare a livello professionistico nonostante i 44 anni: "Critiche? Benzina".

Si parlerà continuamente di chi è il più grande portiere della storia del calcio. Giochi che coinvolgono anche gli altri ruoli, così come il numero uno in assoluto. Tra gli estremi difensori non si può non citare oggettivamente Gigi Buffon, considerato sempre in una lista tra i maggiori intepreti tra i numero uno.

Buffon non ha nessuna intenzione di smettere, nonostante i 44 anni nella carta d'identità. Passano le stagioni ma l'ex portiere della Juventus, attualmente di nuovo al Parma, non appende i guantoni al chiodo. Fino a quando se la sentirà, sarà un giocatore professionista.

Intervenuto al Festival dello sport di Trento Buffon ha spiegato il perchè del proseguo di carriera a tempo indeterminato:

"Tante ragioni. Perché mi sento ancora forte e competitivo, sono nell'età dell'oro dello sportivo. Ho un'età tale in cui posso anche decidere di smettere quando voglio. Sono padrone del mio tempo. Le mie scelte hanno sempre avuto un senso. Come essere tornato a Parma, perché sono un uomo felice nel vedere il tifoso quanto è orgoglioso vedermi di nuovo in porta con i gialloblù. Nella vita ho vinto tanto ma ho anche rinunciato ad altri titoli. Sono felicissimo di essermi battuto per vincerli ma personalmente per me i successi li ho ottenuti anche con l'affetto della gente. E per sapere quanto valgo non mi servono ad esempio 8 Champions League. Anche senza vincerle io so quanto sono forte".

Buffon non è stato esente da critiche, ma ora come ora sono un modo per dare di più: