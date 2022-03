Bürki lascia il Borussia Dortmund: vola in MLS, firma con il St. Louis City SC

L’ambizioso progetto del St. Louis City SC prende sempre più forma. La nuova franchigia della MLS, che entrerà nella lega a partire dal 2023, si è assicurata Roman Bürki, che a fine stagione lascerà il Borussia Dortmund per volare oltre l’Atlantico.

Per 5 anni il classe 1990 svizzero ha difeso la porta dei gialloneri da titolare, collezionando 232 presenze e 83 clean sheet, prima di perdere il posto durante la scorsa stagione in favore del suo vice Marwin Hitz.

In estate l’acquisto di Kobel dallo Stoccarda ha ridisegnato le gerarchie della porta giallonera e a farne le spese è stato proprio Bürki, finito di fatto fuori dai piani tecnici di Marco Rose. Non ha trovato una sqauadra l’estate scorsa e nemmeno in inverno, rimanendo così in tribuna per tutto l’anno.

La sua ultima apparizione è quella del 13 maggio 2021 contro il Lipsia in finale di DFB-Pokal, partita peraltro vinta 4-1. Per tornare in campo in una gara ufficiale dovrà aspettare almeno il 2023: di fatto rimarrà fermo per oltre 20 mesi.

Tra il 2014 e il 2018 Bürki ha fatto anche parte della nazionale svizzera (compresi 2 mondiali e un europeo), senza però riuscire a soffiare il posto di titolare a Yann Sommer.

L’ex Friburgo, Grasshoppers e Young Boys a 31 anni compiuti a novembre lascia così l’Europa e si unisce al progetto del DS Lutz Pfannenstiel, ex portiere tedesco.