Bruno Iglesias: il nuovo Kakà che il Real Madrid ha già in casa

Il 18enne centrocampista ha impressionato sia dentro che fuori dal campo da quando i Blancos hanno battuto la concorrenza di City e Barcellona.

In una stagione in cui il Real Madrid ha dovuto affrontare un numero di infortuni quasi senza precedenti, Zinedine Zidane è stato costretto a rivolgersi ai giovani primavera per colmare le lacune nella sua squadra. Fortunatamente per il tecnico dei Blancos, ci sono molti giovani di talento che emergono da La Fabrica, basti pensare che gli Under 19 della scorsa stagione hanno vinto la UEFA Youth League per la prima volta.

Uno dei diamanti più brillanti, tuttavia, è ancora a un anno o due dall'irrompere nella prima squadra: il futuro è di Bruno Iglesias. Il centrocampista, che ha compiuto 18 anni all'inizio di maggio, è già finito in panchina per la squadra del Madrid Castilla, nel terzo livello del calcio spagnolo, dopo aver costantemente impressionato nei suoi sei anni nella capitale spagnola.

Invitato ad allenarsi con la prima squadra a dicembre 2019, Iglesias è già a un livello in cui è stato in grado di saltare l'Under 17 in questa stagione, concentrandosi sugli U19. È una strategia che sta sicuramente dando i suoi frutti, visto che il nazionale spagnolo è stato una star della Juvenil A - segnando sette goal e fornendo cinque assist in 20 presenze - e le sue esibizioni hanno portato a seri colloqui su un prolungamento del contratto oltre la data di scadenza del 2023 del contratto in corso.

Il Real Madrid, prova a passare alla cassa dopo gli sforzi compiuti per riportare Iglesias nel club nel 2015. All'epoca, Barcellona, ​​Atletico Madrid, Manchester City e Villarreal stavano già mostrando interesse per il giovane nato a Salamanca quando Roberto Martinez, ex reclutatore e allenatore dell'accademia del Real Madrid, fu mandato a Maiorca per vedere Iglesias in azione con il Castilla y Leon.

"L'ho visto in azione ad un torneo regionale U12 organizzato da Futbol 8" ha detto a Goal Martinez, che ora è il direttore del calcio della Federcalcio di Madrid e ha supervisionato gli acquisti dei recenti debuttanti in prima squadra, ovvero Sergio Arribas e Antonio Blanco. "Sono sempre andato a vedere quel campionato, ma per quell'edizione a Palma, mi è stato detto di come aveva giocato nella Danone Nations Cup poche settimane prima. Sono volato a Maiorca con un interesse speciale per lui e per Isra Salazar, di cui avevamo già concordato la firma. Nonostante abbia giocato per Castilla y Leon, si è distinto. La sua qualità tecnica è stata ciò che ha attirato la mia attenzione. Ho contattato il suo club del Santa Marta, con il quale avevamo diversi accordi, per invitarli a un'amichevole a Valdebebas.

Poi ho detto loro che volevo parlare con la famiglia di Bruno. All'inizio i genitori erano un po' riluttanti perché il ragazzo doveva trasferirsi, ma hanno lasciato che Bruno - che era stupito dalle strutture - ascoltasse e decidesse. Dopo pochi giorni, hanno accettato".

Iglesias si è trasferito nel collegio del campo di allenamento del Madrid e ha iniziato a portare il suo gioco al livello successivo in una delle accademie più famose d'Europa. Continua Martinez: "L'adattamento di Bruno, iniziato nelle squadre dell'Infantil, è stato un processo molto duro. L'inizio ha richiesto sforzi per riuscire ad ambientarsi, ma il suo calcio stava già suscitando l'ammirazione dei compagni di squadra e degli allenatori.

"Questo interesse è continuato per tutto il suo tempo a Madrid. In questo periodo, è diventato un calciatore con più qualità, che può usare ovunque in campo. Ora fa le cose che facevano Zidane o Kakà facevano".

Sebbene Iglesias classifichi Kylian Mbappe come il suo idolo del calcio, il confronto con Kakà non è una novità per il centrocampista, estremamente a suo agio nel portare la palla in avanti, che sa scegliere un passaggio o un cross con una precisione perfetta e che possiede un'eccellente capacità di tiro.

"Di quelli che stanno emergendo, è quello che vedo che ha più possibilità di arrivare alla prima squadra" ha detto a Cadena SER a febbraio Alvaro Benito, ex Real molto rispettato e allenatore dell'accademia Alvaro Benito. "Fa cose come Kakà, che non possono non stupirci".

E mentre Manchester City e Arsenal avrebbero mostrato interesse a ingaggiarlo, non è solo sul campo che Iglesias ha impressionato gli spettatori.

Adolescente carismatico e molto vicino alla sua famiglia (i proprietari dell'azienda di carne, Carnicas Iglesias), il centrocampista ha fatto un annuncio sorprendente nell'aprile 2020 quando ha confermato che avrebbe aderito all'iniziativa Common Goal. Iglesias è il membro più giovane del gruppo istituito da Juan Mata, con l'1% del suo stipendio ora donato a organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo.

Se un atto così altruistico lo aiuta a distinguersi dal calcio, è al Santiago Bernabeu che sarà veramente giudicato nei prossimi anni: "Lo conosco da quando aveva 14 anni" dice il suo agente, Joyce Moreno. "Quando l'ho visto, ho detto: 'Chi è questo ?!' "Ha così tanto potenziale e qualità. Con pazienza, perseveranza, lavoro e un ottimo ambiente, il cielo è il limite".

Questo è un sentimento condiviso da tutto il Real Madrid. Una potenziale superstar locale si sta avvicinando all'esplosione.