Bruno Fernandes super: 21 goal e 13 assist in 35 partite col Man United

Numeri da urlo per Bruno Fernandes col Manchester United: coinvolto in 34 goal in 35 gare coi Red Devils, con 21 goal e 13 assist.

Un impatto a dir poco notevole quello di Bruno Fernandes con il : l'ex giocatore di e ha collezionato numeri impressionanti tra campionato e coppe, diventando ben presto un pilastro della formazione di Solskjaer.

Nelle 35 presenze con la maglia dei Red Devils il trequartista portoghese è stato coinvolto addirittura in 34 goal, segnandone 21 e fornendo 13 assist. La doppietta di contro i turchi del Basaksehir è solo l'ultima di tante grandi serate da quando è sbarcato in .

Un lungo passato in per Bruno Fernandes, che dopo un anno al Novara ha vissuto tre stagioni all'Udinese: poi l'avventura alla Sampdoria prima del ritorno in patria allo . Proprio in terra lusitana la rinascita del giocatore ha fatto innamorare la dirigenza dello United, che ha deciso di investire una somma importante per portarlo in Premier. Una somma fin qui ampiamente ripagata da un rendimento sorprendente.