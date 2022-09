Il calcio piange Bruno Bolchi: aveva 82 anni

Bruno Bolchi, ex allenatore nonchè capitano dell'Inter di Herrera, si è spento all'età di 82 anni: in carriera vanta 6 promozioni.

Il calcio italiano piange Bruno Bolchi. L'ex capitano dell'Inter di Helenio Herrera ed ex allenatore, si è spento all'età di 82 anni a Firenze.

'Maciste' - soprannome attribuitogli da Gianni Brera per la sua imponente mole fisica - da calciatore ha indossato anche le maglie di Atalanta, Pro Patria, Torino e Verona, per poi proseguire la propria carriera nel mondo del pallone in panchina.

In veste di tecnico, Bolchi ha guidato numerosi club: tra le altre, Dea, Cesena, Bari, Pisa, Reggina, Brescia, Avellino, Lecce, Monza, Genoa, Ternana e Catanzaro.

L'ultima esperienza da allenatore di Bolchi risale al 2007 al timone del Messina, mentre nel proprio curriculum spiccano le promozioni dalla B alla A con Bari, Cesena, Lecce e Reggina nonchè quelle ottenute dalla Serie C alla cadetteria sempre con i 'galletti' e con la Pistoiese.

Infine una curiosità, che rende ancor più dolce il ricordo di Bolchi: la sua, resterà nella storia per essere stata la prima figurina Panini di sempre.